Кличко побачив у законі про наклеп оголошення війни об’єктивній журналістиці

Про це він заявив, спілкуючись з представниками ЗМІ у Миколаєві, повідомляє прес-служба УДАРу. Кличко заявив, що знає про ті проблеми, з якими чи не щодня сьогодні зіштовхуються журналісти, особливо в місцевих медіа, якщо вони друкують об’єктивну і критичну інформацію щодо регіональної влади, .

«Я знаю, що кожне критичне слово проти місцевих чиновників може коштувати журналісту або редакції багатотисячних позовів. Сьогоднішнім голосуванням влада лише підтвердила те, що вона готова затикати рота журналістам під будь- яким приводом. А голосування за цей законопроект демонструє справжнє ставлення ПР, комуністів і блоку Литвина до ЗМІ: як до обслуговуючого персоналу, що має лише хвалити владу», - переконаний Віталій Кличко.

Він наголосив, що не лише представникам ЗМІ, але й опозиційним політикам сьогодні намагаються заборонити критикувати владу. Кличко вважає, що цей закон, який передбачає позбавлення волі для журналістів, якщо їх матеріали будуть розцінені як наклепницькі, продовжує тенденцію до згортання свободи слова в Україні: “Це спроба закрити рота журналістам, змусити їх працювати в умовах, коли про владу або добре, або дуже добре, або прекрасно, а все інше - то наклеп”.

Політик наголосив, що свобода слова – це одна з важливих складових демократичного суспільства.

Кличко вважає, що опозиційні партії повинні протистояти ухваленню цього “ганебного закону” у другому читанні. Або ж, “якщо нинішня скомпрометована і деградована Рада це підтримає, ми скасуємо цю ганьбу на першій же сесії новообраного парламенту”, - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи.

За дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років».