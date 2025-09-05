У заяві місцевої поліції йдеться про те, що висловлювання чоловіка нібито "могли спровокувати заворушення і викликати публічні сварки".

У Китаї затримали чоловіка, який критикував військовий парад, проведений головою КНР Сі Цзіньпіном з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що 47-річний чоловік опублікував "наклепницькі та дискредитуючі висловлювання" про парад в інтернеті. Поліція міста Сян'ян провінції Хубей повідомила, що пізніше обвинувачений зізнався, що "образив країну і зачепив почуття нації".

У заяві місцевої поліції також ідеться про те, що висловлювання чоловіка нібито "могли спровокувати заворушення і викликати публічні сварки". В агентстві наголосили, що це звинувачення досить розмите і часто використовується проти людей, які нібито загрожують громадському порядку.

Наразі невідомо, що саме опублікував в інтернеті чоловік і як довго його утримуватимуть під вартою. Місцева поліція додала, що всіх, хто "образить патріотичні почуття", піддадуть суворим репресіям з боку органів громадської безпеки.

Журналісти нагадали, що Сі Цзіньпін уже давно придушує інакомислення серед населення Китаю. За 12 років правління він позбавив волі величезну кількість місцевих правозахисників, а також значно підвищив авторитет партії в суспільстві.

Навіщо Китай влаштував масштабний військовий парад

Раніше військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпін влаштував масштабний військовий парад у Пекіні для того, щоб заявити про себе як про другий геополітичний центр світу на противагу США. За його словами, на цю роль довгі роки претендувала Росія, але КНР перехопила ініціативу.

Експерт нагадав, що Китай почав активну програму переозброєння ще з середини 2000-х років. На ці цілі було інвестовано чимало коштів.

