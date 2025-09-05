Причиною зростання цін став підвищений попит на яловичину.

Ціни на м'ясо у світі в серпні встановили новий рекорд. Цьому сприяв високий попит на яловичину в США та Китаї на тлі скорочення поголів’я великої рогатої худоби по всьому світу загалом. Про це повідомляє Bloomberg.

Попередній рекорд було встановлено в липні, і показники за серпень оновили його. Головними проблемами, що стримують виробництво м’ясної галузі, називають зміни клімату та хвороби.

Як наслідок, інфляційні проблеми в деяких країнах надалі погіршуються. Так, у Великобританії, яка є одним з головних експортерів м’яса на ринок ЄС, в липні споживчі ціни на яловичину та телятину були майже на 25% вищими за минулорічні.

В США поголів’я корів досягло найменшого рівня за останні десятиліття. Кількість худоби в Бразилії, яка є провідним світовим експортером, також скорочується. При цьому все більш нестабільні погодні умови ускладнюють відновлення поголів'я.

Додатковим фактором також виступає підвищена вартість молочних продуктів. Фермерам невигідно забивати корів на м’ясо на тлі високих цін на масло та сир.

Ситуація з яловичиною в Україні та світі

В Великобританії літо 2025 року стало одним із найважчих для фермерів. В країні зафіксовано аномально високі температури, які стали рекордними за всю історію спостережень. В результаті грунт для випасу корів перетворився на спалену сонцем прерію. Власники стад годують корів з зимніх запасів і рахують збитки.

В Україні ціни на яловичину та телятину "підстрибнули" в середньому на 20 грн/кг. До того вони трималися на однаковому рівні півтора тижні. При цьому ціні на інші види м’яса не зазнали змін.

