Шевченко пояснив, чому не пішов у партію до Кличка

Про це другий номер у списку "Україна-вперед" заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

"Я вирішив ще до Євро. У мене було чітке бачення для себе, я планував закінчувати кар'єру до Євро. Я про це вже сказав. Я тримав в собі це рішення, що я хочу розпочати політичну кар'єру... Це було зважене рішення", - розповів він.

Шевченко заявив, що радився з приводу такого рішення виключно з родиною.

Відповідаючи на запитання, чому він пішов у партію Королевської, він уточнив, що "знав Королевську і раніше".

"Нас познайомила моя сестра", - підсумував футболіст.

На уточнення, чому він не пішов в партію "Удар" Віталія Кличка, Шевченко сказав: "Віталік - це політик, що відбувся. Його партія "Удар", вона існує. Тому у нього є своє бачення, своя програма, своя команда".

"У нас нова партія. Перш за все, мені дуже приємно, що я саме прийшов у цю партію у самих витоків. Тож у нас є величезна можливість створити дійсно дуже потужну політичну силу", - переконаний політик.

"Мої мотивації говорять мені про те, що я в політиці надовго", - запевнив він.

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Коментуючи майбутні вибори до Верховної Ради, він уточнив, що готовий працювати і поза парламентом, але сподівається, що вибори будуть чесні.

"Європою було сказано, що якщо так далі буде продовжуватися в Україні, той пресинг з боку влади, демократія, яка сьогодні під питанням у нас в Україні, я думаю, у нас будуть великі проблеми", - цитує Українська правда.