Політолог перелічив, чому вибори в Україні не можуть бути чесними

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник генерального директора - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко під час круглого столу «Україна напередодні парламентських виборів: чи справдяться очікування громадян?».

«Влада почала моделювати ці вибори більше року тому», - зазначив він і як приклад навів, зокрема, звуження поля політичної конкуренції, позбавлення опозиції її лідерів та питання виборчого закону.

Ю.Якименко відзначив, що перехід до змішаної виборчої системи має за мету компенсацію голосів, яких не вистачило за партійними списками, через мажоритарні округи.

Також експерт відзначив відродження схеми виборів, яка грунтується на регіональному поділі за соціально-культурними критеріями.

«Невдоволення соціально-економічними діями влади і їх результатами сприяло відтоку голосів від Партії регіонів і певному зростанню запиту на ліві політичні сили», - сказав Ю.Якименко і пояснив, що така ситуація була не вигідна для влади, тому цей конфлікт розформували у соціо-культурний, який чітко ділить мешканців за регіонами, в першу чергу, на підставі мовного питання.

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Наразі в Україні не створено загальних об’єктивних передумов для проведення вільних, чесних і конкурентних виборів, а саме:

недосконалість виборчого законодавства,

відсутність незалежного правового реагування на його порушення,

високий рівень тіньової економіки та корумпованості державного апарату,

ігнорування принципу поділу влади та фактична концентрація всієї державної влади в руках Президента,

політична заангажованість багатьох провідних ЗМІ,

залежність суду,

згортання демократичних процесів, -

усе це створює широкі можливості для використання адміністративного ресурсу та інших зловживань у виборчій сфері, неправомірного впливу на суб’єкти виборчого процесу та спотворення реального волевиявлення громадян, підкреслюється у представленому дослідженні суспільно-політичної ситуації в Україні.

«Вільними чи частково вільними вони (парламентські вибори – УНІАН) можуть ще бути, але чесними в таких умовах повністю ці вибори назвати не можна», - сказав Ю.Якименко.