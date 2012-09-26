Верховна Рада домоглася рекорду - 75% українців невдоволені її роботою

Про це під час круглого столу «Україна напередодні парламентських виборів: чи справдяться очікування громадян?» повідомив заступник генерального директора-директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

Представляючи дослідження суспільно-політичної ситуації в Україні, перебігу парламентських виборів і суспільних очікувань, він відзначив, що парламент за останні роки значно зменшив свою незалежність і самостійність. «Парламент пережив так звану «конституційну антиреформу», коли його повноваження були знову звужені», - сказав експерт.

Таким чином, функції Верховної Ради відповідають обов’язкам органу, призначеного для «законодавчого освячення» президентських та урядових ініціатив, говориться у дослідженні. Відтак, за словами експерта, в Україні парламентаризм поставлено під загрозу знищення, поступово запроваджуються засади суто президентської моделі влади з ознаками авторитаризму, а суспільство намагаються переконати в ефективності, доцільності та невідворотності переходу до такої моделі.

Ю.Якименко відзначив, що наразі однією з проблем також є політична структуризація парламенту і захист прав парламентської меншості. Крім того, існує проблема низької якості законодавчого процесу, яка і надалі продовжує падати. Також експерти відзначають недостатню прозорість у діяльності парламенту та його органів.

«Наслідком стало те, що зараз ми маємо рівень підтримки парламенту найнижчий за всю історію спостережень», - наголосив Ю.Якименко.

Він також навів дані, згідно з якими 75% громадян України невдоволені роботою ВР, при цьому, лише 15% громадян вважають парламент незалежним органом влади, а більшість вважає його залежним від Президента.

«По суті, ми маємо девальвацію парламентаризму, але ми зараз маємо шанс на відновлення цієї функції. Цей шанс дають вибори», - підкреслив Ю.Якименко.

«У виборах є такий момент, коли можна подивитися на парламент, як він працював у минулі роки, і відзначити для наступного парламенту напрямки, які можна просто покращити», - відзначила присутня на заході директор Програми сприяння Парламенту в Україні Елеонора Валентайн.

Експерт також висловила сподівання, що склад нової Верховної Ради матиме на увазі, що українська громадськість зараз обізнана щодо роботи парламенту та хоче, аби він був відповідальним та інформував людей про усі пов’язані з ним та його членами події.