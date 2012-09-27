Міліція порушила 36 кримінальних справ за порушення під час виборчої кампанії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко після відкриття IX Міжнародної виставки «Зброя та безпека - 2012».

«Всі питання, які виникають у громадян в ході виборчого процесу, органи внутрішніх справ перевіряють і дають чітку юридичну оцінку всім діям – або тут є адміністративне правопорушення, або в діях є кримінальна відповідальність. До речі, на сьогоднішній день порушено 36 кримінальних справ, як раз по тих зверненням, які надходять до органів внутрішніх справ», - сказав В.Захарченко, зауваживши, що міліція і надалі буде вдячна всім за надання інформації про порушення виборчого законодавства.

«Ще раз кажу, ми гарантуємо стовідсоткову перевірку всіх звернень до нас і ця інформація буде оприлюднена і всі громадяни будуть мати доступ до неї», - запевнив міністр.