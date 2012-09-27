Комісар РЄ обіцяє, що займеться судовою системою України

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Н.Муіжнєкс заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я обов’язково продовжу цю роботу мого попередника”, - сказав він.

Комісар нагадав, що Рада Європи є дуже активною у наданні допомоги Україні в здійсненні необхідних реформ. Разом з тим, він зазначив, що на сьогодні ситуація в Україні є дуже суперечливою.

“Влітку ми бачили певні позитивні сторони, наприклад, схвалення Кримінального процесуального кодексу, в чому українська влада тісно співпрацювала з експертами Ради Європи, однак є й інші області, де ми не дуже задоволені”, - сказав Н.Муіжнєкс.