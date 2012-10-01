Третьяков вважає своїм головним конкурентом забудовника Парцхаладзе

Опозиційний депутат Олександр Третьяков вважає своїм головним конкурентом на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218 (об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів Києва) самовисуванця Лева Парцхаладзе. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Аргументи і факти в Україні».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, кого він вважає головним конкурентом на виборах, Олександр Третьяков, зокрема, сказав: «Безумовно, забудовника Парцхаладзе, який пов'язаний із владою. І хоча він позиціонує себе як самовисуванець, очевидно, що при цьому працює в режимі найбільшого сприяння з боку влади».

Політик заявив також, що його суперник на виборах проводить кампанію «при повній підтримці голови Святошинської райдержадміністрації Рюмшина, який, за повідомленнями ЗМІ, навіть бере участь в агітаційних заходах Парцхаладзе».

Народний депутат зазначив, що аналіз останніх подій в окрузі свідчить про те, що владою вже запущено сценарій фальсифікацій. Тим не менш, він висловив упевненість у своїй перемозі, оскільки вважає, що його підтримка серед людей набагато більша, ніж у конкурента.

Олександр Третьяков також повністю виключив своє політичне співробітництво у майбутньому парламенті з партією влади.

Нагадаємо, що раніше депутат заявляв про те, що члени окружних комісій, пов'язані з владою, навмисно роблять велику кількість порушень, щоб у разі програшу провладного кандидата мати правові підстави для опротестування результатів виборів.