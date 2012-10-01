Президент ПАРЄ уже боїться за українські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

Президент ПАРЄ зазначив, що питання про вибори в Україні коротко обговорювалося сьогодні зранку на засіданні Бюро Асамблеї.

«Комюніке, зроблене Андреасом Гроссом (голова місії спостерігачів від ПАРЄ – УНІАН) і місією, залишає побоювання, що ці вибори не пройдуть так, як би ми хотіли, щоб вони пройшли. Тому ми будемо дуже пильними», - сказав президент ПАРЄ.

Ж.-К.Міньйон нагадав, що не так давно Україна головувала в Комітеті міністрів Ради Європи, і вже тоді українській владі було поставлено низку питань щодо внутрішньої ситуації в країні.

«Я дуже шкодую, що не вважають за корисне звільнити деяких ув’язнених, я не наважуюся назвати їх політичними, у нас відбудуться дебати на цьому тижні щодо чіткого визначення «політичний ув'язнений», - сказав він.

При цьому президент ПАРЄ зазначив, що доля екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко й деяких інших політичних ув’язнених продовжує викликати стурбованість в Європі в цілому і в Раді Європи зокрема.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.