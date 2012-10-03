Яценюк запропонував Раді свою «амністію»

Законопроект зареєстровано у парламенті під № 11289-1 сьогодні, 3 жовтня.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошено, що за даними Державної пенітенціарної служби України, станом на 1 лютого 2012 року в 142-х кримінально-виконавчих установах утримуються 116 107 осіб, з яких 12 600 засуджені на строк понад 10 років; 1763 осіб відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі; 987 – у вигляді арешту. Через таку велику кількість засуджених не виконуються норми забезпечення їх площею, що значно погіршує умови утримання в установах виконання покарань і призводить до порушення закріплених у Конституції прав засуджених.

З огляду на це, законопроект А.Яценюка пропонує зменшити кількість осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі та не становлять значної суспільної небезпеки. Документом пропонується застосувати амністію насамперед до найбільш незахищених та соціально вразливих категорій засуджених, зокрема неповнолітніх, вагітних, осіб похилого віку, інвалідів, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт змін».

Проект закону передбачає оголошення амністії засудженим за статтями Кримінального кодексу, що допускають двояке тлумачення і застосування. Зокрема, йдеться про статтю 365 ККУ, яка, згідно з резолюцією ПАРЄ, є занадто широкою в застосуванні й, по суті, дозволяє криміналізацію звичайних політичних рішень. Як наслідок, це призводить до незаконного та необґрунтованого кримінального переслідування опозиційних політичних діячів з боку судових та правоохоронних органів.

Таким чином, законопроектом пропонується поширити дію закону про амністію у 2012 році на осіб, засуджених за статтями 191, 365 Кримінального кодексу України, за якими, серед іншого, засуджені екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Окрім того, проект закону передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та закону України «Про застосування амністії в Україні», які дадуть змогу визнати осіб, звільнених на підставі акту амністії, як таких, що не мають судимості. Як наслідок, такі особи володітимуть повним обсягом прав та повноважень, зокрема правом участі у виборах.

Як повідомлялося, уряд вніс на розгляд ВР законопроект «Про амністію в 2012 році».

Законопроектом передбачено оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості або є найбільш незахищеними та вразливими у соціальному плані, зокрема, на неповнолітніх, а також жінок і чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, інвалідів першої, другої і третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Внаслідок застосування амністії, згідно із положеннями законопроекту, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити близько 1,5 тис. осіб вказаної категорії.

Разом з тим законопроектом передбачено, що амністія не може бути застосована до осіб, засуджених за перевищення влади або службових повноважень (Ю.Тимошенко засуджена саме за цією статтею). Також за урядовим проектом закону, амністія не може бути застосована до засуджених за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (за цією статтею засуджено Ю.Луценка).

Раніше А.Яценюк вже вносив до ВР законопроект про амністію на 2012 рік, під дію якого підпадали Ю.Тимошенко і Ю.Луценко. Однак 16 травня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного цей проект закону.