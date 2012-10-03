У Нацраді заявляють, що ТВі продовжує роботу відповідно до своїх ліцензій

Як повідомили УНІАН в прес-службі Нацради, про це сказав на брифінгу голова регуляторного органу Володимир Манжосов.

«До цих ліцензій регуляторний орган не вносив змін. Жодних рішень, наказів або розпоряджень щодо відключення телеканалу «ТВі», про що були звинувачення з боку як самого каналу, так і деяких осіб, Національна рада не приймала, не могла приймати і приймати не буде», – сказав голова Нацради.

Він звернув увагу на той факт, що відповідно до результатів моніторингу, який був зроблений представниками Нацради в регіонах та заяв щодо переоформлення, які надходили до центрального апарату, питання відключення каналу «ТВі» з кабельних мереж перебуває винятково в площині господарських відносин між провайдером програмної послуги й телеканалом.

В.Манжосов зазначив, що стосовно кількісного відключення, канал «ТВі» є безумовним лідером, але якщо брати процентне співвідношення провайдерів програмної послуги до кількості мереж, у яких він транслюється, то «ТВі» – на другому місці (23,3%), а на першому – вітчизняний канал ділових новин (24,2%), на третьому – вітчизняний культурно-просвітницький канал (21%). За словами В.Манжосова, найбільша кількість відключень телеканалу «ТВі» пов’язана з найбільшою кількістю провайдерів, в мережах яких цей канал транслювався за ліцензією. Він зазначив, що відключення телеканалу «ТВі», як і інших каналів, зумовлено суто господарською діяльністю провайдерів програмної послуги та каналів, які вони ретранслюють.

В.Манжосов ще раз наголосив, що Національна рада жодним чином не впливає на господарську діяльність провайдерів програмної послуги і не має стосунку до відключення тих чи інших каналів в мережах провайдерів програмної послуги.

«Разом з тим, окремі представники Національної ради фіксували звернення, які надходили до них з боку керівників провайдерів програмної послуги зі скаргами на тиск із вимогами поновлення трансляції «ТВі» в їхніх мережах, аж до погроз фізичної розправи», – зазначив голова Нацради.

Також він зауважив, що на разі триває процес переоформлення ліцензій провайдерами програмної послуги у зв’язку з розширенням універсальної програмної послуги. До Національної ради подано вже понад 100 таких заяв.