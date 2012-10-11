У Тимошенко сьогодні - сумна річниця

В Об’єднаній опозиції “Батьківщина” заявляють, що Юлія Тимошенко і досі залишається лідером опозиції попри те, що минув рік з моменту винесення їй вироку у «газовій справі».

Про це йдеться в заяві Об'єднаної опозиції “Батьківщина”, текст якої переданий УНІАН.

“Рівно рік тому за особистою вказівкою Віктора Януковича було кинуто за грати лідера опозиції Юлію Тимошенко”, - наголошується в заяві.

В опозиції зазначають, що «українські демократичні політики, більшість наших громадян розцінили цей замовний вирок несправедливого і залежного суду як спробу помсти бандитсько-кримінальної влади своєму політичному опоненту. З такими оцінками погодилися і представники міжнародної світової спільноти, зокрема ПАРЄ, ОБСЄ, ЄС, які заявили про вибіркове застосування правосуддя проти опозиції і визнала цей вирок Ю.Тимошенко політично вмотивованим».

«Таким чином, на двадцять першому році Незалежності Україна відвернула від демократичного та європейського шляху розвитку. Нинішній режим почав наступ на свободу слова, вдався до політичних репресій проти опозиційних політиків, намагається знищити демократичні здобутки попередніх років. Від таких дій потерпають не лише опозиція, а й прості громадяни. Але Юлія Тимошенко не здалася і не зламалася – вона є і буде лідером опозиційних сил в Україні”, - наголошується в заяві.

В опозиції вважають, що «саме її слова надихають мільйони українців на протест проти цієї злочинної влади, яка думає, що прийшла назавжди».

«Ми переконані, що в цей день багато наших співвітчизників у своїх серцях та думках підтримають Ю.Тимошенко та очолювану нею партію «Батьківщина». Ми впевнені, що саме такої підтримки боїться нинішній режим, адже завдяки їй наша Юля буде на свободі”, - йдеться в заяві “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 р. суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв оголосив ухвалу про засудження екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.Тимошенко компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.

Генеральна прокуратура України звинувачувала Ю.Тимошенко у перевищенні посадових повноважень при підписанні в 2009 році, коли вона була прем'єр-міністром України, контракту на постачання російського газу і завданні збитків державі, які оцінюються у 200 млн. дол.

30 грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської колонії в Харкові, де вона має відбувати своє покарання.

З травня Ю.Тимошенко проходить лікування у ЦКБ "Укрзалізниці" №5 у Харкові.

Екс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко висунули на Нобелівську премію миру.