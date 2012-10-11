ЦВК оголосила третє попередження кандидату від опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК на підставі рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Зокрема, суд визнав порушенням здійснення кандидатом агітації за допомогою виготовлення агітаційної продукції, яка не містила вихідних даних про замовника і джерела фінансування друку цієї продукції.

"Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 А.Диріву, висунутому політичною партією ВО "Батьківщина", попередження за порушення встановлених законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ЦВК", - йдеться у рішенні Центрвиборчкому.

Водночас, оголошення попередження кандидату у народні депутати, згідно із законом про вибори, не призводить до виключення його з передвиборчої боротьби, навіть за умови, якщо таких попереджень буде декілька.

Як повідомляв УНІАН, перші два попередження ЦВК А.Дирів отримав 20 і 22 вересня на підставі встановлених судом аналогічних фактів порушення виборчого законодавства під час ведення своєї агітаційної кампанії.