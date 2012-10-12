Шкільні канікули у Києві через вибори перенесли
10:40, 12 жовтня 2012Політика
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Шкільні канікули у Києві через вибори перенесли на чотири дні, тобто вони триватимуть не з 29 жовтня по 4 листопада, а з 25 по 31 жовтня.
Канікули розпочнуться раніше
Відповідний наказ оприлюднено на сайті Головного управління освіти і науки КМДА.
Рішення прийнято на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 вересня № 1/9-650 у зв’язку з тим, що переважна більшість виборчих дільниць розташована у загальноосвітніх навчальних закладах.
Парламентські вибори в Україні призначені на 28 жовтня.
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