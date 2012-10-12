Третьяков: Демократична більшість зможе відправити владу у відставку

Про це в інтерв'ю «Газеті київській» заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Передовсім, за законом, який ще не встигла скасувати Партія регіонів, у парламенту лишився серйозний важіль впливу на виконавчу владу: депутати простою більшістю можуть проголосувати за висловлення недовіри Кабінету міністрів, і відправити у відставку уряд Азарова», - сказав Олександр Третьяков.

На його думку, це позбавить прем'єра та міністрів значних повноважень, а «статус «в. о.» ускладнить виконання їхніх «обов'язків», доступ до бюджету, можливості підписання антидержавних міжнародних угод». Отже, Янукович змушений буде подавати до Верховної Ради іншу кандидатуру прем'єр-міністра, погоджену з демократичною більшістю, висловив упевненість депутат.

Наступний крок демократичної більшості у Верховній Раді, на думку Олександра Третьякова, - ухвалення закону «Про місцеве самоврядування», який скасує посади голів адміністрації всіх рівнів і надасть реальні повноваження місцевим громадам. «Намісники президента в областях, містах, районах і селах, які звітують виключно Банковій і абсолютно непідконтрольні громаді, повинні залишитися у минулому», - переконаний політик.

Ще один посильний для парламентської більшості крок - прибрати надмірні повноваження керівництва силових органів. «МВС, СБУ, Генпрокуратура та інші силові органи стали тим фундаментом, на якому побудовано цей злочинний режим», - сказав Олександр Третьяков.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.