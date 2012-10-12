ЦВК уп'яте змінила голову окружної виборчої комісії у Кам'янці-Подільському

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ЦВК постанові № 1370 від 10 жовтня.

Такі зміни були внесені до складу ОВК через те, що попередня кандидатура, запропонована фракцією "БЮТ-Батьківщини", в особі Володимира Тюріна, була відхилена у зв'язку з його реєстрацією у цьому окрузі офіційним спостерігачем від Української платформи "Собор".

"Частиною 3 статті 26 закону встановлено, що до складу окружної виборчої комісії не можуть входити, зокрема, офіційні спостерігачі", - пояснюється у постанові ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, фракція "БЮТ-Батьківщина" вирішила замінити голову ОВК № 193 О.Ліпман у зв'язку з тим, що вона змінила "політичну орієнтацію".

Користувачі соціальних форумів Кам'янець-Подільського повідомляють про порушення, з якими ОВК № 193 проводить засідання, у тому числі йдеться про проведення засідань у закритому режимі, недопущення на засідання уповноважених представників партій, невключення представників опозиції до складу дільничних комісій тощо.

10 жовтня ЦВК не змогла ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень усього складу окружної виборчої комісії № 193.

Дострокове припинення повноважень ОВК ініціював член ЦВК, куратор Хмельницької області Ігор Жиденко у зв’язку із систематичними порушеннями виборчого законодавства, у тому числі під час проведення жеребкування до складу дільничних виборчих комісій.

Відповідно до квот, отриманих в результаті жеребкування у Центральній виборчій комісії, посада голови ОВК № 193 належить фракції "БЮТ-Батьківщина".

Усі інші партії (партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!", об’єднання "Єдина родина", партії "Руський блок", "Молодь до влади", Ліберальна партія України, партія "Братство", Християнсько-демократична партія України, партія "Союз анархістів України", Народно-трудовий союз України, партія "Зелена планета", фракція Партії регіонів, фракція Народної партії у Верховній Раді України, фракція КПУ, Українська народна партія, фракція НУ-НС, партія "Русь єдина" та партія "Руська єдність") мають у складі цієї комісії по одному представнику.

Від моменту створення ОВК № 193 очолював Павло Білоус, але його діяльність неодноразово ставала предметом судових позовів Партії регіонів.

5 вересня Хмельницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Партії регіонів та визнав протиправними дії голови ОВК № 193 П.Білоуса в частині одноособового затвердження проекту порядку денного одного із засідань виборчкому. У рішеннях за результатами розгляду попередніх позовів суд визнавав протиправною бездіяльність голови ОВК П.Білоуса.

Одразу після цього рішення суду члени ОВК звернулися до ЦВК з поданням про необхідність заміни голови, проте ЦВК визнала безпідставною вимогу членів ОВК.

Пізніше П.Білоуса на посаді голови ОВК було замінено на іншого представника "БЮТ-Батьківщини" – Надію Мазурик, яка на засіданні ОВК 8 жовтня теж склала свої повноваження. Того ж дня комісію очолила О.Ліпман.

9 жовтня Центральна виборча комісія вчетверте змінила голову окружної виборчої комісії № 193 за поданням фракції "БЮТ-Батьківщина". ОВК, згідно з рішенням ЦВК, мав очолити Володимир Тюрін.