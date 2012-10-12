ЗМІ: Школярів Сумщини змушують писати твори про здобутки влади

На Сумщині серед школярів проводять обласний конкурс творчих робіт, в рамках якого дітей змушують писати про здобутки влади за останні два роки.

Про це "Українській правді" повідомили батьки учнів.

За їх словами, це з'ясувалося, коли діти прийшли зі школи і розповіли про творче завдання.



За його словами, дітям дали творче завдання написати про здобутки Сумщини і навести приклад.

"Але як приклад давали здобутки "регіоналів" Єпіфанова та губернатора Чмиря", - сказав співрозмовник.

Крім того, в розпорядження УП потрапило творче завдання для дітей четвертого класу по Роменському району.

Дітям 9-10 років пропонують прослухати текст про промисловість (!) Сумщини. Далі по цьому тексту діти проходили аудіювання - відповідали на запитання.

Як вдалося з'ясувати виданню, для кожного класу - інше творче завдання.

У 4 класі діти пишуть аудіювання, у 9-11 класах потрібно написати твір-роздум на тему "Я пишаюся новою Сумщиною!", аргументуючи висловлені думки прикладами здобутків Сумської області у всіх сферах життєдіяльності за 2010 – 2012 роки.

За інформацією "УП", нагородження має відбутися 26 жовтня - напередодні виборів.