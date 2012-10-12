Азаров хоче отримати від українців «мандат на майбутнє»
14:15, 12 жовтня 2012Політика
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Азаров закликав українців прийти на вибори.
Азаров сьогодні агітує офіційно
Лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр Микола Азаров закликає українців проявити активність і прийти на вибори Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.
«Я хочу звернутися до наших людей з проханням прийти на вибори і віддати свій голос, проявити активність. Ми зацікавлені у вашій активності. Для нас це буде, перш за все, оцінка нашої роботи і мандат на майбутнє», - сказав М.Азаров.
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