Азаров хоче отримати від українців «мандат на майбутнє»

Лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр Микола Азаров закликає українців проявити активність і прийти на вибори Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.

«Я хочу звернутися до наших людей з проханням прийти на вибори і віддати свій голос, проявити активність. Ми зацікавлені у вашій активності. Для нас це буде, перш за все, оцінка нашої роботи і мандат на майбутнє», - сказав М.Азаров.