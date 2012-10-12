Адвокат Мельниченка не знає, чи співпрацює його клієнт з ГПУ

Про це адвокат сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання, чи співпрацює М.Мельниченко з Генпрокуратурою по цій справі, можливо через скайп.

“Мені про це не відомо нічого”, - сказав М.Неділько і додав, що його як захисника щодо цього питання не інформує ні сам М.Мельниченко, ні Генпрокуратура. “Якщо мене офіційно буде поінформовано з цього приводу і дозволено це оголосити, я відповім”, - сказав він, порадивши звернутися з цього приводу до самого М.Мельниченка.

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Говорячи про можливе повернення до України М.Мельниченка, М.Неділько зауважив, що зараз такої можливості немає.

Адвокат нагадав про постанову Шевченківського райсуду Києва про затримання М.Мельниченка і доставку в суд для вирішення питання про взяття його під варту. “Тільки Мельниченко приїздить до України, його затримують, везуть у суд, і якщо суд приймає рішення про взяття його під варту, Микола Іванович їде до СІЗО. Тому зараз я особисто не вбачаю підстав, щоб він приїхав”, - сказав М.Неділько.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня М.Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко у 1996 році організував вбивство депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а екс-прем’єр-міністр Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб. Троє з них дістали довічне ув’язнення. Інші були засуджені на строк від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник убивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США відносно П.Лазаренка.

15 вересня 2012 року, після заяви М.Мельниченка, що той готовий свідчити у справі про вбивство Є.Щербаня, Р.Кузьмін озвучив прохання до влади США дати можливість Генпрокуратурі допитати П.Лазаренка і М.Мельниченка у справі Ю.Тимошенко.

Р.Кузьмін нагадав, що Генпрокуратура має намір пред'явити Ю.Тимошенко нові обвинувачення. За його словами, частина матеріалів, необхідних Генпрокуратурі, перебувають у влади США.