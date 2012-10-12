Мельниченко подав до суду на Турчинова, «Батьківщину» і низку ЗМІ

Екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко позивається до першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова, партії “Батьківщина” та «формально» – до низки засобів масової інформації через оприлюднення неправдивої інформації після його заяви щодо можливої причетності екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

Про це адвокат М.Мельниченка Микола Неділько заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами М.Неділька, загалом в інтересах М.Мельниченка подано 9 позовних заяв, з яких три - до Шевченківського районного суду Києва і 6 - до Печерського.

Адвокат уточнив, що два позови подано до О.Турчинова та партії “Батьківщина” щодо розповсюдження ними «завідомо неправдивої, недостовірної інформації на прес-конференції, яка відбулася 17 вересня поточного року». “Ми просимо суд зобов'язати Олександра Турчинова спростувати поширену ним недостовірну інформацію в наступній частині. На прес-конференції Турчинов заявляв, що “комерціалізація екс-майора Мельниченка призвела до того, що він почав співпрацювати з Генпрокуратурою”, - повідомив адвокат.

За словами М.Неділька, відповідач у суді зобов'язаний довести достовірність поширених ним заяв. “От ми побачимо, як в судовому процесі Олександр Турчинов або його представники будуть доводити це”, - додав він.

“Ми вимагаємо від Олександра Турчинова вибачитись. Якщо він не вибачиться, то будуть судові процеси як в Україні, так і за кордоном”, - наголосив М.Неділько.

Крім того, адвокат зауважив, що відповідачами за іншими позовами є засоби масової інформації, які також оприлюднили неправдиву інформацію про М.Мельниченка. Разом з тим він уточнив, що ці позови є суто формальними. Адвокат пояснив, що низка ЗМІ оприлюднили коментарі деяких осіб стосовно М.Мельниченка. М.Неділько наголосив, що фактично відповідачами мають виступати ці особи-коментатори, але оскільки у даний час не можна встановити їхні контакти, то ЗМІ залучаються для того, щоб вони надали координати цих осіб.

М.Неділько додав, що, зокрема, відповідачами є інформаційне агентство “Українські новини”, яке оприлюднило коментар адвоката Павла Лазаренка Марини Довгополої; видання “Главком”, що опублікувало коментар екс-генерального прокурора Святослава Піскуна; видання “Газета.ua”, яке поширило коментарі політологів Вадима Карасьова, Дмитра Видріна, Сергія Тарана; Радіо «Свобода» та “Голос.ua”.

“Але це формальні позови до ЗМІ, оскільки до них ми претензій не маємо. Майнових претензій до ЗМІ не буде”, - наголосив М.Неділько.

За його словами, якщо вказані особи вибачаться, то М.Мельниченко відмовиться від своїх вимог. “Якщо ці особи, які зазначені, щиро покаються і вибачаться, то позови будуть відкликані”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня М.Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр П.Лазаренко у 1996 році організував вбивство народного депутата, бізнесмена Є.Щербаня, а екс-прем’єр-міністр Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

У ВО «Батьківщина» слова М.Мельниченка спростували і заявили, що його заява підготовлена на замовлення Адміністрації Президента України. О.Турчинов заявив, що останні заяви М.Мельниченка стосовно причетності Ю.Тимошенко до вбивства у 1996 році Є.Щербаня є зайвим підтвердженням того, що всі справи проти екс-прем’єра фабрикувались у кабінеті Президента. На думку О.Турчинова, вже багато років заяви М.Мельниченка ніхто не сприймає серйозно, оскільки він вже давно «поставив їх на комерційну основу».