Свобода каже, що через міліцію перевізники не хочуть везти людей на Марш УПА
15:25, 12 жовтня 2012Політика
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У Львівській області перевізники відмовляються надавати автобуси для поїздки до Києва на присвячений 70-річчю Української повстанської армії Марш боротьби, який відбудеться 14 жовтня.
Свободі відмовляють перевізники
Про це заявила голова Львівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ірина Сех, повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації партії.
За словами І.Сех, кілька підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, відмовилися від уже запланованої поїздки до Києва, пояснюючи це тиском з боку правоохоронних органів та органів контролю.
«Їх шантажують, погрожують позбавити ліцензії, і перевізники бояться ризикувати, – зазначила І.Сех. – Ми закликаємо правоохоронців припинити перешкоджати проведенню мирного зібрання громадян у Києві. Так чи інакше марш відбудеться».
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