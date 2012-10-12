Свобода каже, що через міліцію перевізники не хочуть везти людей на Марш УПА

Про це заявила голова Львівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ірина Сех, повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації партії.

За словами І.Сех, кілька підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, відмовилися від уже запланованої поїздки до Києва, пояснюючи це тиском з боку правоохоронних органів та органів контролю.

«Їх шантажують, погрожують позбавити ліцензії, і перевізники бояться ризикувати, – зазначила І.Сех. – Ми закликаємо правоохоронців припинити перешкоджати проведенню мирного зібрання громадян у Києві. Так чи інакше марш відбудеться».