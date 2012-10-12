МОЗ каже, що німецькі лікарі Тимошенко прилетять 14 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомила журналістам голова міжнародної медичної комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко.

За її словами, у неділю планують приїхати троє спеціалістів німецької клініки, які брали участь у лікуванні Ю.Тимошенко.

«Від німецької сторони поступає вже вдруге така нота, тобто, перша була 7-8 жовтня, коли повинна була приїхати лікар, але вона не приїхала. Зараз поступило звернення з приводу того, що передбачається приїзд у неділю, 14 жовтня, наших колег, усіх, хто бере участь у проведенні реабілітаційних заходів, тобто трьох – пана Айнхойпля, Хармса та пані Аннет Райсхауер», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона підкреслила, що позиція українських лікарів залишається незмінною – Ю.Тимошенко пройшла у повному обсязі реабілітаційний курс.

Утім, Р.Моісеєнко зазначила, що лікуючими лікарями екс-прем’єра є німецькі спеціалісти, тому рішення про виписку будуть ухвалювати саме вони.

«Наша позиція залишається тією ж, що стосується лікувальних заходів. Реабілітаційні заходи проведені сьогодні в повному обсязі. Але я ще раз хочу наголосити, що на сьогодні лікуючими лікарями є німецька сторона, і вони взяли відповідальність за цю ситуацію. Вони на сьогодні розписують схеми лікування. Вони просили 8-тижневий період мовчання, ми пішли назустріч. І цей період вже минув. Вони приїжджають. Що вони нам порекомендують, ми будемо слухати і будемо обговорювати цю ситуацію», - сказала Р.Моісеєнко.