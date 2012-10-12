Кремень про зміни: Щоб зробити мову регіональною, нацменшина має складати 30%

Про повідомив сьогодні Радіо Свобода після засідання групи її учасник, президент Національної академії педагогічних наук, колишній міністр освіти і науки Василь Кремень.



При цьому він звернув увагу, що «зміни в мовній політиці прирівнюються до змін у внутрішній політиці, а отже, їх повинна затверджувати лише Верховна Рада».



Окрім того, за словами Кременя, робоча група за участі представників Міністерства фінансів зняла свої заперечення щодо надання коштів із бюджету на виконання програми підтримки державної мови. Таким чином, на 2013 рік заплановано надати 168 мільйонів, а в подальші роки ця сума буде збільшуватись.



До робочої групи щодо мовного закону, створену за дорученням Президента, увійшло 42 учасники, очолила її віце-прем’єр Раїса Богатирьова. На засіданні група розробила свій проект змін до закону і подала до Мін’юсту.