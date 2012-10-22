ЗМІ: Конкретних домовленостей по газу від нинішнього візиту Януковича чекати не варто

До кінця року глава держави як мінімум ще раз побуває в Росії - на листопад заплановано повномасштабний державний візит. Поїздка організовувалася в терміновому порядку, хоча жоден з розроблених документів не вимагав екстреної зустрічі українського президента з його російським колегою Володимиром Путіним. За деякими даними, на проведення зустрічі глав держав до парламентських виборів наполягала російська сторона. У Кремлі ж заявили, що готові обговорити з Україною перспективи підписання нового газового договору.

Між тим, за інформацією видання "Комерсант-Україна", конкретних домовленостей у сфері постачання та транзиту газу сьогодні не буде досягнуто. Неготовність договору до підписання визнали і в Кремлі, констатувавши вчора "ряд розбіжностей у підходах щодо деяких аспектів газової теми - таких, зокрема, як ціноутворення і обсяг закуповуваного Україною газу". Однак це все ж може відбутися на листопадовій зустрічі, поділився припущенням один із чиновників. Поки незрозуміло, чому в повідомленні Кремля вирішення спору про ціну газу згадано в зв'язці з проблематикою освоєння структури Палласа - нафтогазоносної площі, розробка якої може початися після завершення делімітації морського кордону. Не виключено, що це стане одним із елементів компромісу.

На сьогоднішні переговори винесено також теми виділення російського кредиту на добудову Хмельницької АЕС, співробітництва з використання ракетоносія "Дніпро" і продовження роботи над проектом Ан-70, але підписувати підсумкові документи з цих питань поки не планується. В економічній сфері, за інформацією видання, готовий до підписання лише міжурядовий протокол "Про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2012 році". Про погодження цього рамкового документа українським Кабміном повідомлялося ще в кінці серпня.