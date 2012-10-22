Представник Президента відмовився публічно обіцяти дотримуватися Конституції

Це сталося в ході завершального форуму руху "Чесно".

"Я не можу взяти на себе такі персональні зобов'язання. Я боюсь обдурити", - цитує Мірошниченка Українська правда.

Він додав, що "Конституція вимагає голосувати персонально незалежно від підписів".

Мірошниченко також виступив проти введення кримінальної відповідальності за неперсональне голосування.

"Я не хотів би, щоб коли мова заходить про політику, вживалися норми Кримінального кодексу. Я не вважаю припустимим голосувати за інших, але ми не повинні відкривати цю скриньку Пандори та заміняти політичну відповідальність кримінальною", - зазначив регіонал.

Водночас присутні на форумі кандидати Віктор Пинзеник, Олександра Кужель та Микола Княжицький поставили підписи під таким зобов'язанням.