Кандидат по 14 округу заявляє, що опозиція фальшує вибори

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву Об’єднаної опозиції «Батьківщина» про те, що у 14 окрузі навмисно були знищені деякі бюлетені, які засвідчували перемогу кандидата від «Батьківщини» Івана Мельничука.

За словами В.Жеребнюка, опозиція вирішила діяти за принципом: кращий захист - це напад, і тому коли їх начебто зловили на фальсифікаціях, почали самі говорити про фальсифікації.

Так, В.Жеребнюк розповів про те, що його опонент І.Мельничук випереджав його за результатами підрахунку на півтори тисячі голосів, але у зв’язку із пошкодженням бюлетенів вони були перераховані й з’ясувалось, що перемагає вже В.Жеребнюк.

При цьому на уточнююче запитання, навіщо було І.Мельничуку псувати цілісність пакунків з виборчою документацією, за якою він переміг, В.Жеребнюк зауважив, що не знає, і порадив питати у опозиції, а не в нього.

«Я не кажу, що це вони самі порушили цілісність боксів, я просто бачив, як доставлялись бюлетені в мішках, гамузом з протоколами… і все це показало центральне телебачення, десятихвилинний ролик», - зауважив він.

Крім того, В.Жеребнюк наголосив, що зараз голоси перераховані, і ЦВК прийняла протоколи, які свідчать про його перемогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, керівник центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов заявив, що на Вінниччині навмисно були знищені деякі бюлетені, які засвідчували перемогу кандидата від «Батьківщини» І.Мельничука.

«Вночі були пошкоджені коробки з бюлетенями, які були надані і зібрані дільничними комісіями за нашого кандидата», - сказав він. При цьому, наголосив О.Турчинов, І.Мельничук дізнався про це випадково. За його словами, згодом ОВК цього округу ухвалює рішення про перерахунок саме тих коробок з бюлетенями, які були пошкоджені. «Представники від влади протягнули рішення про перерахування саме тих коробок, які були знищені та які були пошкоджені. В цих коробках знайшли бюлетені за нашого кандидата, але в них були проставлені додаткові відмітки», - сказав О.Турчинов.

Відповідно, зауважив він, ці бюлетені були визнані недійними і таким чином зменшується кількість голосів за І.Мельничука і збільшується за провладного кандидата.