Луценко вже порахував, що опозиція може виграти президентські вибори

Про це він заявив у інтерв'ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№175 від 1 листопада ц.р.).

"Об'єднання зусиль всіх опозиційних депутатів "Батьківщини", партії «УДАР» і "Свободи" — гарантований шлях до перемоги на президентських виборах 2015 року і наступних (допускаю, що дострокових) демократичних парламентських виборах. Для цього потрібно створити координаційну раду опозиції і запропонувати суспільству єдиний план дій з єдиною командою його виконавців. Посад вистачить всім політикам. Головне, щоб вистачило відповідальності", - сказав Ю.Луценко.