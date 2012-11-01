Луценко вже порахував, що опозиція може виграти президентські вибори
15:21, 01 листопада 2012Політика
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Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що об'єднання зусиль "Батьківщини", УДАРу і "Свободи" гарантує перемогу опозиційного кандидата на президентських виборах у 2015 році.
Луценко переживає, чи вистачить відповідальності
Про це він заявив у інтерв'ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№175 від 1 листопада ц.р.).
"Об'єднання зусиль всіх опозиційних депутатів "Батьківщини", партії «УДАР» і "Свободи" — гарантований шлях до перемоги на президентських виборах 2015 року і наступних (допускаю, що дострокових) демократичних парламентських виборах. Для цього потрібно створити координаційну раду опозиції і запропонувати суспільству єдиний план дій з єдиною командою його виконавців. Посад вистачить всім політикам. Головне, щоб вистачило відповідальності", - сказав Ю.Луценко.
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