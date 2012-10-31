Порошенко з рекордним відривом переміг на своєму окрузі у Вінниці
09:09, 31 жовтня 2012Політика
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У Вінниці в одномандатному виборчому округу №12 переміг самовисуванець Петро Порошенко, набравши більше 71,5% голосів виборців.
Петро Порошенко набрав більше 71,5% голосів
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
За результатами опрацювання 100% протоколів у ОВО №12 (з центром у м.Вінниця, її лівобережна частина) переможцем виборів став П.Порошенко, який набрав 71,52% голосів, за нього віддали голоси 73 493 виборців).
47-річний міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко є безпартійним й на даний час проживає в місті Києві.
Другим в ОВО №12 із 9,1% голосів став Володимир Базелюк, висунутий політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
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