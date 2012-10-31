Порошенко вважає неприпустимим затримки оголошення результатів на деяких округах

«Я переконаний, що іншої можливості довести світу, що Україна стоїть на принципах демократії, захисті свободи слова та прав людини - не існує», - заявив кандидат в депутати та міністр економічного розвитку України Петро Порошенко.

«Особливо мене турбує те, що на деяких мажоритарних округах ОВК до сих пір не оголосило ім’я переможця. Це стосується Київщини, Житомирщини, Волині та на жаль - моєї рідної Вінниччини», - відзначає міністр.

«Заяви Державного департаменту США, низки міжнародних спостерігачів та громадських організацій свідчать про те що виборчий процес в Україні відбувся із порушенням законодавства. Це є не припустимим. Тому я закликаю членів комісій діяти згідно Закону і штучно не гальмувати оголошення результатів виборів, адже це наносить шкоду іміджу нашої держави», - зауважив Порошенко.