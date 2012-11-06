Грузію трясе від тюремних бунтів

Найбільш гостра ситуація склалася в колонії в селищі Ксана за 30 км від Тбілісі, де близько 2 тис. засуджених оголосили голодування, зашивши собі роти, пише Коммерсант-Україна.

У ніч на понеділок сотні родичів ув'язнених Ксанської колонії N15, що вже кілька днів мітингували під стінами в'язниці, спробували прорватися через головні ворота на територію виправної установи. Охороні насилу вдалося витіснити їх за огорожу.

Зіткнення почалися після того, як один із засуджених подзвонив по мобільному телефону своєму батькові і повідомив, що адміністрація має намір викликати спецназ, щоб припинити голодування протесту. Голодуючі вимагають поліпшення умов утримання в колонії і негайної зміни керівництва в'язниці. Нещодавно в'язні Руставської колонії в результаті аналогічної акції домоглися відставки її начальника.

У Ксанскую колонію прибули представники правозахисних організацій та міністерства з виконання покарань. Влада гарантувала, що спецназ для наведення порядку залучатися не буде. Тим не менш родичі ув'язнених не мають наміру розходитися.

У Тбілісі ж подейкують, що нові хвилювання у в'язницях спровоковані колишніми чиновниками з оточення Саакашвілі. "Не виключено, що це провокація пропрезидентської партії і колишнього керівництва МВС, - заявив Комерсанту адвокат Гела Ніколаїшвілі. - Екс-міністр Бачо Ахалая свого часу створив широку агентурну мережу в тюрмах, і вона може як і раніше діяти в його інтересах".

Керівництво Грузії побоюється масштабного бунту відразу у всіх пенітенціарних установах. "У нас є інформація, що такі ексцеси готуються і в інших колоніях", - визнав міністр з виконання покарань Субарі. Експерти ж вважають, що,відчувши слабину влади, "тюремний контингент" вже починає шантажувати державу.