Тягнибок: Опозиція мітингуватиме під ЦВК до оголошення результатів виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на мітингу на столичній площі Лесі Українки, під будівлею ЦВК, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Якщо події будуть розвиватися таким чином, то, можливо, ми будемо вимушені проводити мітинги щодня о 18.00. 12 листопада, коли буде завершено виборчий процес, нам треба буде оголосити підсумкове віче у Києві", - сказав О.Тягнибок.

Він наголосив, що на цьому віче опозиційні сили підведуть підсумки виборів і сформують подальшу стратегію дій.

На даний час мітинг під ЦВК триває, але лідери Об’єднаної опозиції відсутні.

На площі перебувають близько 1,5 тис. мітингувальників.