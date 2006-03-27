Вітренко скликає екстрену прес-конференцію

Сьогодні о 17.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Вітренко про спробу Ющенка і Кучми фальсифікувати вибори

Київ. 27 березня. УНІАН. Сьогодні о 17.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідера виборчого блоку "Народна опозиція" Наталії ВІТРЕНКО на тему: "Спроба Президента ЮЩЕНКА і екс-президента КУЧМИ сфальсифікувати парламентські вибори на користь блоку Литвина за рахунок голосів, відданих за КПУ і "Народну опозицію".

Акредитація представників ЗМІ проводиться на місці (УНІАН, вул.Хрещатик, 4).