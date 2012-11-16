У Тимошенко посилилися болі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні сказав лікуючий лікар Ю.Тимошенко, спеціаліст берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

«Звісно, процес голодування справив не дуже позитивний ефект на розвиток больового синдрому. На даний момент болі значно збільшилися», - сказав він.

Як додав Л.Хармс, зараз, одразу після закінчення тривалого голодування, лікарі не можуть боротися з болями, які відчуває Ю.Тимошенко, за допомогою медичних препаратів.