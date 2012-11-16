У Тимошенко посилилися болі
13:47, 16 листопада 2012Політика
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Внаслідок тривалого голодування больовий синдром в екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» у Харкові, значно збільшився.
Лікарі не можуть боротися з болями за допомогою медпрепаратів
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні сказав лікуючий лікар Ю.Тимошенко, спеціаліст берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.
«Звісно, процес голодування справив не дуже позитивний ефект на розвиток больового синдрому. На даний момент болі значно збільшилися», - сказав він.
Як додав Л.Хармс, зараз, одразу після закінчення тривалого голодування, лікарі не можуть боротися з болями, які відчуває Ю.Тимошенко, за допомогою медичних препаратів.
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