Суд за скаргами проти ЦВК перейшов до суті

Вищий адміністративний суд України продовжить розгляд справи за позовом п’яти політичних сил - Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів - до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у другій половині дня суд перейшов до розгляду справи по суті, зокрема, були заслухані пояснення щодо позову представника Компартії, кандидата в народні депутати від КПУ Сергія ГМИРІ Олександра ІЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, учора ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами п’яти партій. Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.