Ющенко і Кабмін відкликають конфліктні квітневі рішення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 3 квітня 2007 року № 265”

Текст документу від 22 жовтня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Кабінет Міністрів прийняв постанову №595 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. №3418–V «Про запобігання діям, які загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» і № 3421–V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Цією постановою уряд, зокрема, підтримав постанову Верховної Ради про незаконність указу Президента про розпуск парламенту.

Також уряд цією постановою доручив МВС забезпечити дотримання громадського порядку і охорони техногенно-небезпечних об`єктів і об`єктів життєзабезпечення населення.

Крім того, уряд заборонив Міністерству фінансів виділення коштів на дострокові вибори.

Того ж дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призупинив дію цієї постанови Кабміну як такої, що не відповідає Конституції України. Водночас Президент звернувся до Конституційного Суду з поданням стосовно конституційності цієї постанови.

10 жовтня уряд на засіданні прийняв рішення про відміну своєї постанови № 595 від 3 квітня 2007 року. «Відразу після підписання указу уряд прийняв постанову про забезпечення виконання постанов Верховної Ради. Але оскільки той указ давно скасований, постанова уряду втратила свою актуальність. Це технічне рішення – указ помер, і постанову скасовано», - сказав міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ.