Кабмін визначив порядок, за яким слід ставати цілителем

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, зазначивши, що відповідну постанову прийнято 3 грудня на засіданні уряду.

В постанові передбачено, що спеціальний дозвіл видаватиметься терміном на п’ять років, а для його отримання особа, яка не має спеціальної медичної освіти, зареєстрована в установленому порядку як фізична особа-підприємець та має намір займатися народною медициною, подає відповідну заяву до Міністерства охорони здоров’я. До неї додається пакет документів, серед яких, зокрема, відомості про місце зайняття цілительством та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Також подається отриманий у встановленому МОЗ порядку атестаційно-експертний висновок, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.

Рішення про видачу спецдозволу чи відмову в цьому приймається упродовж тридцяти днів комісією та затверджується МОЗ.

В повідомленні зазначається, що відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, народна медицина (цілительство) – це методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації. Однак перш ніж займатися народною медициною, цілителі повинні підтвердити свою кваліфікацію.

“Прийняття цього документа допоможе більш чітко розмежувати зайняття народною медициною та недобросовісне цілительство, полегшить прийняття рішень правоохоронними органами щодо здійснення незаконної медичної діяльності та в результаті захистить інтереси споживачів від негативних наслідків шарлатанства”, - сказано в повідомленні КМУ.