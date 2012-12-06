Експерт: уряд Азарова мав право подати проект держбюджету

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Оніщука щодо подання до парламенту урядом М.Азарова проекту держбюджету на 2013 рік після підписання Президентом указу про відставку М.Азарова та Кабінету міністрів.

За словами М.Оніщука, деякі політики вважають, що уряд, який пішов у відставку, не має права подавати проект держбюджету, керуючись нормою Регламенту Верховної Ради, за якою «у разі відставки уряду до моменту подання до Верховної Ради проекту держбюджету, відлік усіх строків припиняється і відновлюється лише після подання держбюджету новосформованим Кабміном».

М.Оніщук наголошує, що дана стаття закону про Регламент ВР (ч. 3 ст. 155) врегульовує не питання правомочності уряду, що перебуває у відставці, стосовно внесення проекту державного бюджету на наступний рік, а строки його розгляду парламентом.

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За його словами, цією статтею передбачено, що у разі відставки Кабінету міністрів до подання до Верховної Ради проекту закону про держбюджет на наступний рік або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про держбюджет на наступний рік відлік строків розгляду парламентом проекту закону про держбюджет на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про державний бюджет на наступний рік новосформованим Кабінетом міністрів.

“Таке розуміння відносин між урядом та Верховною Радою узгоджуються з Конституцією України, яка не встановлює обмежень в правомочностях (повноваженнях) Кабінету міністрів України, якому доручено продовжувати виконувати повноваження в зв’язку з відставкою”, - сказав М.Оніщук.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр М.Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.

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Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Того ж дня уряд подав на розгляд парламенту проект держбюджету на 2013 рік.

4 грудня у ВР відбулось представлення документу.

Верховна Рада планує завтра, 6 грудня, ухвалити проект держбюджету на 2013 рік.