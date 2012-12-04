Опозиція вимагає покарання для Азарова

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Павловський, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

За його словами, проект держбюджету на 2013 рік мав бути підготовлений новим урядом і внесений на розгляд нового парламенту.

"Те, що зараз внесено проект держбюджету - це порушення Бюджетного кодексу і Регламенту, оскільки уряд, який знаходиться у відставці, не має права вносити бюджет", - заявив А.Павловський.

За його словами, бюджет був внесений 3 грудня ввечері о 19.45, коли уряд вже добу був у відставці.

За словами А.Павловського, «своїми діями Азаров порушив низку законів, зокрема, перевищив службові повноваження і завдав збитків державі на суму держбюджету - понад 400 млрд грн, за що має бути покараний відповідно до 365 статті Кримінального кодексу України».

А.Павловський зауважив, що бюджет-2013 порахований і складений на фіктивних показниках: при обрахунках закладено курс 8,5 грн за 1 долар, "і це паралельно із заявами уряду про те, що на кінець наступного року курс буде 12 грн за $1".

"Вже з цього одного видно, що всі розрахунки є неправильними", - заявив народний депутат.

Крім того, за словами А.Павловського, занижено рівень інфляції: за даними МВФ, інфляція в Україні наступного року складе близько 10%, але уряд заклав вдвічі менше, і з цього, відповідно, розраховуються всі інші показники бюджету.

А.Павловський також зазначив, що основні соціальні показники - мінімальна зарплата, пенсія, прожитковий мінімум, допомога малозабезпеченим - протягом року не будуть збільшуватися, незважаючи на інфляцію та зменшення реальних доходів населення.

При цьому народний депутат нагадав, що за часів уряду Юлії Тимошенко соціальні стандарти постійно збільшувалися.

А.Павловський також звернув увагу на те, що у прикінцевих положеннях бюджету уряд зазначив, що призупиняється дія законів про соціальний захист тринадцяти категорій соціально незахищених верств населення, зокрема, чорнобильців, афганців, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, лікарів, вчителів та інших.

На цю тему: В Азарова кажуть, що встигли схвалити бюджет до відставки

Як повідомляв УНІАН, у Кабміні наполягають на легітимності проекту бюджету-2013, оскільки він був схвалений до відставки

Зокрема, як йдеться у заяві прес-служби Кабінету міністрів, уряд розглянув проект закону про державний бюджет на засіданні 3 грудня 2012 року о 10.00. Після обговорення законопроект було схвалено урядом в цілому - до оприлюднення Указу Президента України щодо відставки чинного уряду.

«Тому будь-які спекуляції щодо легітимності схваленого законопроекту не мають ніякого сенсу», - наголошується в заяві.