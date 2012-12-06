Сьогодні Рада VI скликання засідатиме востаннє і спробує ухвалити бюджет
08:34, 06 грудня 2012Політика
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Верховна Рада України планує сьогодні ухвалити в цілому закон про державний бюджет на 2013 рік.
Сьогодні відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради VI скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено постановою, яка була ухвалена 4 грудня після представлення проекту держбюджету в парламенті.
Зокрема, народні депутати мали не пізніше 12-ї години 5 грудня подати свої пропозиції до проекту держбюджету, а ті поправки, які надходили пізніше, Комітетом ВР з питань бюджету не розглядалися.
Підготовка Бюджетним комітетом за участю уповноважених представників Кабінету міністрів пропозицій до проекту закону про держбюджет на 2013 рік і подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради має відбутися сьогодні.
Крім того, передбачено, що сьогодні відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради VI скликання.
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