Сьогодні Рада VI скликання засідатиме востаннє і спробує ухвалити бюджет

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено постановою, яка була ухвалена 4 грудня після представлення проекту держбюджету в парламенті.

Зокрема, народні депутати мали не пізніше 12-ї години 5 грудня подати свої пропозиції до проекту держбюджету, а ті поправки, які надходили пізніше, Комітетом ВР з питань бюджету не розглядалися.

Підготовка Бюджетним комітетом за участю уповноважених представників Кабінету міністрів пропозицій до проекту закону про держбюджет на 2013 рік і подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради має відбутися сьогодні.

Крім того, передбачено, що сьогодні відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради VI скликання.