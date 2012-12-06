Янукович віддав Колобову 1,37 мільярда для місцевих бюджетів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Законом передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема, збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні витрати) для реалізації бюджетної програми «додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

Зокрема бюджетні призначення планується зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров’я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики та продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20млн грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.