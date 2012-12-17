В уряді говорять про парадокс, коли усі ресурси є, а люди сидять без світла

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, про це на селекторній нараді із заступниками голів облдержадміністрацій регіонів, території яких постраждали від складних погодних умов, заявив перший заступник керівника Секретаріату КМУ Юрій Аністратенко.

Участь у нараді, проведеній за дорученням прем’єр-міністра Миколи Азарова, взяли представники МНС, Міненерговугілля, Міноборони, МВС, Мінприроди, Мініфіну, Мінекономрозвитку, МОЗ, Мінінфраструктури, Мінрегіону, Держказначейства, Укравтодору, Держводагентства та Держаміністрації залізничного транспорту, а також представники Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і Чернівецької областей.

Ю.Аністратенко зазначив, що в 10 областях центрального та західного регіонів складні погодні умови призвели до численних відключень населених пунктів від електропостачання та до блокування руху автотранспорту. «Ситуація досить складна, але вже простежується позитивна динаміка і кількість знеструмлених населених пунктів поступово скорочується», - підкреслив він.

Водночас, зазначив перший заступник керівника Секретаріату Кабміну, у деяких регіонах складається парадоксальна ситуація: при наявності всіх необхідних людських, матеріальних, технічних ресурсів, і тісної взаємодії з відповідними службами велика кількість населених пунктів залишається знеструмленими. «Така ситуація є неприпустимою. Тому ми повинні у максимально стислі строки відновити подачу електроенергії до знеструмлених населених пунктів», - наголосив він.

Перший заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут додав, що більшість постраждалих областей неналежно відреагували на ситуацію. «МНС завчасно подає в регіони зведені дані щодо прогнозу погоди. І на цей раз було попереджено про те, що очікуються серйозне погіршення погодних умов. Але у деяких місцях керівники зреагували не на упередження ситуації, а лише за фактом. Наприклад, відповідні комісії були створені лише після утворення трьохметрові перемети на дорогах», - зазначив він і додав, що це стосується і підготовки необхідної техніки, і забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування тощо.

Ю.Аністратенко звернувся до МНС, Міненерговугілля, Міноборони, «Укравтодору», представників місцевих органів виконавчої влади керівництва, керівників обласних енергопостачальних підприємств та ряду інших відомств максимально мобілізувати ресурси для забезпечення оперативного реагування.

Він нагадав, що у Міненерговугілля відбулася селекторна нарада з керівництвом обласних енергопостачальних підприємств, під час якої обговорювалися питання відновлення енергопостачання практично кожного знеструмленого населеного пункту. Під час наради представники облдержадміністрацій доповіли про проведену роботу і поточну ситуацію в регіонах. За результатами обговорення було доручено направити в деякі області додаткові кошти, забезпечити їх паливно-мастильними матеріалами та спеціалізованою технікою.

Ю.Аністратенко наголосив, що керівники областей, на території яких панує негода, мають досить серйозно розглянути низку побутових питань. Він просив визначитися щодо обов’язковості проведення навчання у школах: «Де є проблеми – не ризикуйте і дітей до шкіл не відправляйте».