Свободівець розказав про дискусію з регіоналами щодо правил гри у ВР

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Зокрема, відповідаючи на запитання, як йому на посаді віце-спікера і загалом - в парламенті, Р.Кошулинський зазначив: «Мені приємно, що ми ("Свобода") є такі, які ми є. Ми не стали іншими. Ніхто не має крил, не має німбу над головою. І окрилення від того, що в мене краватка, що я щодня в костюмі, що я сиджу, і мене всі бачать, не сталося. «Свобода» достойно відстоює свої переконання, свої думки, і доносить їх у такий спосіб, який може ламати звичку, яка була в сесійній залі. За два дні роботи нового парламенту я побачив, що можна навіть маленькою фракцією у 37 осіб поламати конструкцію, яка вибудовувалася протягом принаймні минулої каденції».

На зауваження, що «Свободі» доводиться ламати цю звичку фізичною силою, заступник голови ВР сказав: «На превеликий жаль. Але будь-яке закостеніння і будь-яка звичка найважче ламаються. Будь-який чиновник не буде рухатися зі свого крісла, якщо йому не буде муляти в одному місці. Є дві речі, яких боїться будь-який чиновник – це люди на вулиці та ЗМІ. Це та заноза, яка не дає йому можливостей. "Свобода" показала: ми плакатись по кулуарах і розповідати, що нічого не можемо, не будемо. Раз ми сюди прийшли, значить ми використаємо всі інструменти, які дозволені чинним законодавством. Тобто будемо грати на межі фолу. Ви ж граєте за межами правил! Тобто, не за принципами народовладдя. Принцип більшості – це принцип народовладдя. Є принцип меншості, коли меншість також має права. Але вам не цікаві принципи демократії, вам цікава сила. Це ми відчули на підготовчій групі до першого пленарного засідання, коли визначалося місце розташування депутатських фракцій».

Як зазначив Р.Кошулинський, «у мене було перше питання: назвіть, будь ласка, принцип, за яким це буде робитися. Тобто принцип більшості – більша фракція вибирає найкраще місце, яке вона хоче, і пішло по низхідній. Принцип меншості – даємо право найменшій фракції, вона вибирає собі місце. Може, за ідеологічним принципом – ліва сторона лівим партіям, права сторона правим партіям. На що нам сказали: «Отака розкладка, тут будуть ті, тут ті, ви будете отам, і ще два варіанти. При всіх інших варіантах «Свобода» там». На що я зауважив «Регіонам», що цей принцип також має право на існування, але він має зворотну сторону. Бо, формуючи принципи, ми тим самим формуємо традицію. Тоді наступного разу ви можете бути в меншості. Може бути таке? Цілком. Тоді цей принцип сили буде застосований. Тому нема проблем – ми приймаємо ці правила гри. Гра називається "принцип сили". Ми маємо залучити ті інструменти, які унеможливлюють ваш вплив. Та діємо за сценарієм, який ви назвали – принцип сили».

«Ми сказали, - продовжив Р.Кошулинський, - що персональне голосування – це наше принципове питання. Ми зразу сказали: "Ми не претендуємо на посади. Але якщо ви забезпечите основне". Оце некомфортно для Партії регіонів. Вона не готова до демократичної законотворчої діяльності».