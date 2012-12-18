У Нацраді спростовують заяву Томенка: трансляцію з ВР бачитимуть усі

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення спростовують заяву народного депутата Миколи Томенка про нібито надання кабельним операторам вказівки відключати телеканал «Рада».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови Нацради Володимира Манжосова.

«Регуляторний орган у сфері телерадіомовлення ні тепер, ні раніше не ухвалював жодного рішення, яке б можна було потрактувати таким чином, і не давав жодної вказівки з цього приводу», – наголосив В.Манжосов.

Навпаки, стверджує він, чинним на сьогодні є рішення Національної ради від 23 липня 2003 року за № 1082, у п. 6 якого зазначається: «Ретрансляція програм Дирекції телерадіопрограм Управління справами Верховної Ради України, м. Київ, є обов’язковою для усіх систем багатоканального мовлення на одному з резервних каналів».

Як пояснив В.Манжосов: «Національна рада розуміє це як трансляція в пакетах, доступних для всіх абонентів кабельних провайдерів».

«Ми думаємо, що і керівники кабельних компаній з розумінням поставляться до цієї ситуації. І якщо десь відбулося вимкнення парламентського каналу з соціальних пакетів, то він буде туди повернений найближчим часом», – заявив голова Національної ради.