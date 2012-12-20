У приміщенні ОДА розпочав голодування підприємець з Канева

Як передає кореспондент УНІАН, підприємець заявив, що протестує «проти свавілля і корупції посадових осіб Черкаської ОДА» і вимагає втручання губернатора Сергія Тулуба.

Підприємець І.Сухобрус – приватний перевізник і має автопарк із 36 автобусів. За його словами, влада вже два роки перешкоджає його бізнесу і навіть намагається знищити його фізично. І.Сухобрус розповів, що ще два роки тому він працював на 18 автобусних маршрутах, а зараз у нього залишилося 4 маршрути і підприємство на грані банкрутства.

За словами підприємця, проблеми в нього почалися два роки тому, коли обрали нового мера Канева і нова влада почала витісняти його з бізнесу.

“За ці два роки в мене підпалили нові автобуси, два згоріли вщент. На мене було два напади, однак ці кримінальні справи не розслідуються протягом двох років. Весною мене прийняв губернатор Черкаської області і пообіцяв, що врегулює це питання, однак по цей час нічого не змінилося”, - розповів І.Сухобрус.

Підприємець обіцяє голодувати до тих пір, поки його не прийме губернатор і не втрутиться в ситуацію.