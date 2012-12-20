Москаль: міліція зайнялася «хуліганами», які скривдили «тушку» Табалова

Народний депутат України Геннадій Москаль заявляє, що міліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство) за фактом заподіяння тілесних ушкоджень народному депутату України Андрію Табалову у приміщенні парламенту 13 грудня.

Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні Г.Москаля, «у оперативній інформації від 14 грудня, яка надходить у Верховну Раду з МВС, я натрапив на дуже цікаве повідомлення. У розділі “Злочини проти громадської безпеки” викладено ось таке: “13 грудня працівниками ГУМВС України в м. Києві під час моніторингу мережі “Інтернет” було виявлено повідомлення, що минулого дня в приміщенні Верховної Ради України невідомий заподіяв тілесні ушкодження народному депутату України А. Табалову, 1978 р. народження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство)”.

Як зазначає Г.Москаль, «такі повідомлення МВС не можуть не викликати подив. По-перше, хто уповноважував МВС моніторити Інтернет, і з якої метою це робиться? А, по-друге, чому такий “моніторинг” носить вибірковий характер? Хіба в тому ж Інтернеті не було повідомлень про масові бійки біля трибуни та в президії Верховної Ради України протягом 12 й 13 грудня, внаслідок чого є потерпілі? Та скільки завгодно! То чому за даними фактами не відкривається ніяке кримінальне провадження?».

Як повідомляв УНІАН, Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.