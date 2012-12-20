У Януковича змінився робочий графік

Як повідомляє сайт глави держави, у зв’язку зі змінами у робочому графіку В.Янукович не братиме участі в урочистостях з нагоди Дня міліції.

Президент доручив М.Азарову привітати зі святом працівників органів внутрішніх справ та вручити їм державні нагороди.