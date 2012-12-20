У Януковича змінився робочий графік
13:48, 20 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру України Миколі Азарову провести урочисті заходи до Дня міліції.
Янукович ще вранці планував піти на міліцейське свято
Як повідомляє сайт глави держави, у зв’язку зі змінами у робочому графіку В.Янукович не братиме участі в урочистостях з нагоди Дня міліції.
Президент доручив М.Азарову привітати зі святом працівників органів внутрішніх справ та вручити їм державні нагороди.
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