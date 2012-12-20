Тимошенко «благословила» Яценюка на головування фракцією

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 20 грудня, її зверненні до членів фракції "Батьківщина", написаному напередодні першого робочого дня новообраного парламенту.

"Зараз обговорюється кандидатура на посаду голови фракції. Я переконана, що обрання відбудеться демократично, відкрито та конкурентно. Я теж хочу взяти участь у цьому голосуванні. Мій голос я віддаю за Арсенія Яценюка, бо переконана, що він як №1 в партійному списку має моральне право очолити команду в парламенті", - зауважила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр зазначила, що довіряє йому та визнає його сильні лідерські якості. "Знаю, він не схибить і не зрадить нашу справу, бо життя нас з ним багато чому навчило. Я також вважаю, що його партнером у цій роботі буде Олександр Турчинов, який і далі продовжить вести до перемоги партію "Батьківщина", - додала вона.

Ю.Тимошенко також закликала своїх однопартійційв, обраних до парламенту, негайно завершити публічну дискусію про розподіл місць для сидіння в новому парламенті, портфелів та посад у комітетах та фракції, квартир та готельних номерів. "Я спостерігаю все це як телеглядач і можу вам сказати, що в країні це викликає просто роздратування та розпач", - наголосила лідер партії.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Батьківщина" обрала своїм головою А.Яценюка.