Яценюк буде співпрацювати зі «Свободою» попри заяви Європарламенту

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що його політична сила продовжуватиме співпрацю зі «Свободою», незважаючи на рекомендації Європарламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні журналістам, коментуючи відповідне звернення Європарламенту.

А.Яценюк визнав, що «Батьківщина» та «Свобода» мають ідеологічні розбіжності, але в той же час є одна спільна мета – позбавлення України від нинішньої влади.

«І заради цього ми будемо співпрацювати», - сказав він.