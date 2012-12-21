"Батьківщина" вимагає допитати учасників закупівлі бурових установок

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив народний депутат з фракції “Батьківщина” Анатолій Гриценко.

За його словами, латвійська сторона вже звернулася до правоохоронних органів України з відповідним проханням.

“Батьківщина” вимагає від правоохоронних органів, насамперед від генерального прокурора України, забезпечити латвійським правоохоронцям можливість провести допит всіх, хто був задіяний в оборудці з українського боку, щоб вони відповідали перед законом”, - сказав А.Гриценко.

За його словами, якщо українські правоохоронці не вживуть відповідних заходів, то це буде розцінене як факт бездіяльності, за що також передбачена кримінальна відповідальність.

А.Гриценко нагадав, що в березні 2012 року “Чорноморнафтогаз”, який входять до складу Міністерства палива та вугільної промисловості, закупило бурову установку з переплатою у 150 млн дол, згодом була закуплена ще одна установка, за яку переплатили таку саму суму.

Своєю чергою народний депутат VI скликання Остап Семерак зауважив, що завдяки розслідуванню цієї справи латвійськими правоохоронцями рахунки компанії Highway Investment Processing, яка здійснила поставки в Україну цих бурових установок, були заарештовані. Зокрема, за його словами, вдалося заблокувати 20% коштів, які мали бути перераховані після завершення процедури закупівель вишок. “Ці кошти заарештовані, і є процедура, згідно з якою, вони мають бути повернуті в Україну”, - сказав О.Семерак.

За його словами, якщо українські посадовці, причетні до цієї оборудки, уникатимуть надання інформації латвійській стороні, то вони можуть бути допитані в будь-якій країні Шенгенської зони під час перебування за кордоном.

Водночас А.Гриценко та О.Семерак не змогли назвати прізвища осіб, яких хочуть допитати латвійські слідчі. Вони пояснили це тим, що правоохоронці Латвії самі визначатимуть перелік цих осіб, прізвища яких латвійська сторона не зобов'язані розголошувати.

На цю тему: Нафтогаз купить ще дві плавучі бурові установки

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що «Нафтогаз» купив у Сінгапурі бурову установку для видобування нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

У травні 2011 року тижневик «Дзеркало тижня. Україна» написав, що компанія Highway Investment Processing (Велика Британія) виграла тендер «Чорноморнафтогазу» на 400 млн доларів на придбання бурової установки. Газета писала, що на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн дол. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов'язані зарубіжні фірми.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця у ціні у 150 млн дол.) буде витрачена на додаткові товари і послуги.

Міністр палива та вугільної промисловості Юрій Бойко назвав цю публікацію замовною.

17 жовтня 2-11 року ВАТ «Ризька судноверф» (Латвія) стало переможцем відкритого тендеру, проведеного ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) на поставку ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки.

На цю тему: Тимошенко просить FATF розслідувати оборудки з «вишками Бойка»

8 травня 2012 року екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала заяву до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) «про необхідність розслідування фактів корупції та відмивання грошей режимом Віктора Януковича», в якій, зокрема, йшлося про придбання так званих "вишок Бойка". Перевірка, яку провели народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина", виявила, що в результаті цієї оборудки з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн, а це приблизно 4 млн мінімальних пенсій, які встановлені сьогодні для українців, заявила Ю.Тимошенко.

27 липня 2012 року народний депутат з фракції “БЮТ-Батківщина” О.Семерак повідомив, що Міністерство внутрішніх справ Латвійської Республіки здійснює перевірку у справі про відмивання коштів, незаконно отриманих українськими чиновниками при держзакупівлях бурових установок. Він наголосив, що відмивання грошей відбувалося через латвійську банківську систему. Крім, за словами народного депутата, у злочинній схемі були задіяні громадяни Латвії – фіктивні керівники підставних компаній.

Розслідування було ініційоване Генеральною прокуратурою Латвії після звернення О.Семерака. У листі до нього Генпрокуратура Латвії повідомила про передачу даної справи до Міністерства внутрішніх справ, Державної поліції, Центральної кримінальної поліції для «порушення кримінальної справи за фактом відмивання отриманих злочинним шляхом коштів в особливо великих розмірах».